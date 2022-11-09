Умерла девочка, которую мать выбросила с 11 этажа | 360°

Криминал 09 ноября 2022, 07:53 Умерла девочка, которую мать выбросила с 11 этажа Прокуратура Москвы сообщила о смерти девочки, которую мать выбросила с 11 этажа Телеканал "360"

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Годовалая девочка, которую мама выбросила с 11 этажа многоэтажки в Москве, скончалась. Врачи почти сутки боролись за ее жизнь. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Девочка скончалась в больнице», — сказано в сообщении.

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Теперь действия ее мамы переквалифицировали по статье УК РФ «Убийство малолетнего ребенка».

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Дворники обнаружили ребенка 2021 года рождения 8 ноября под окнами жилого дома в Сумском проезде Москвы. На место вызвали полицию, экстренные службы, скорую помощь. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ее из окна квартиры на 11 этаже выбросила 26-летняя мать. Сообщалось, что в квартире был включен газ, его перекрыли сотрудники аварийно-спасательной службы.

Также в СК рассказали, что женщина находилась в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса, ее доставили в больницу, поскольку она отравилась лекарствами, добавило РИА «Новости». Против подозреваемой открыли уголовное дело, расследование продолжается.