«Были крики, словно кого-то режут». Соседка рассказала о падении ребенка из окна дома в Москве | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 14:04 «Были крики, словно кого-то режут». Соседка рассказала о падении ребенка из окна дома в Москве Соседи матери выброшенного из окна ребенка в Москве рассказали подробности ЧП

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Жильцы дома и один из очевидцев пытались помочь маленькой девочке, выброшенной из окна 11-го этажа в Москве. Она была раздета, и люди со второго этажа кидали одеяла, чтобы накрыть ее, рассказала «360» местная жительница. По словам женщины, ЧП произошло около 09:00 8 ноября.

«Было в районе 08:58. Я услышала крики, как будто кого-то режут или убивают. Выглянула в окно, смотрю — там мужчина побежал сразу, машины стали останавливаться. Оказалось — на земле ребенок лежит, я вызвала скорую. Скорая приехала очень быстро. Здесь была уже в 09:03», — поделилась соседка.

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По ее словам, она тоже вынесла одеяло. Жильцы со второго этажа предложили помощь, чтобы укрыть девочку. Мужчина, который бросился к ней, хотел накрыть ребенка своей курткой.

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«Когда скорая приехала, ребенок дышал, издавал хрипы такие. Медики осмотрели, начали использовать средства, чтобы он дышал, и завезли в реанимационную машину свою. Через какое-то время скорая уехала, видимо, им удалось ее реанимировать», — предположила собеседница «360».

Еще одна соседка рассказала, что мать ребенка была очень замкнутой, ни с кем не здоровалась.

«О ней и говорить нечего. Какой-то [мужчина] с ней ходил. То она одна, то с кем-то, но так, что бы постоянно [с ней кто-то был], — такого я не видела. Человек жил сам по себе. Есть люди открытые, а она закрытая была. Ничего не известно, что у нее в голове», — пояснила она.

Женщина добавила, что видела ребенка после падения и до сих пор не может прийти в себя.

«Не хочу комментировать, это очень тяжело», — призналась соседка.

По информации регионального ГСУ СК РФ, ребенка доставили в больницу. Его мать тоже госпитализировали. Вскоре с ней пообщаются следователи.

По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство малолетнего. Известно, что мать девочки находилась в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса.