Введенный после стрельбы в школе режим КТО сняли в Казани

В Казани сняли режим контртеррористической операции (КТО), который ввели после массового убийства в гимназии №175. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ по Татарстану.

«В пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи — Мамадышский тракт — Магистральная — Хайдара Бигичева, действовал правовой режим КТО. В пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен», — приводит агентство текст сообщения силового ведомства.

Утром 11 мая вооруженный гладкоствольным ружьем выпускник открыл огонь в казанской школе, которую окончил несколько лет назад. Погибли девять человек: четыре мальчика, три девочки, учительница английского языка и еще одна женщина, которая работала в учебном заведении. Подозреваемого в преступлении задержали. Он сам сдался силовикам. На допросе в полиции 19-летний молодой человек признался в ненависти к человечеству. В НАК и МВД заявили, что он действовал один, без сообщников.

СК завел уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Все казанские школы закрыли в целях безопасности. 12 мая в республике будет день траура.