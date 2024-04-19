Криминал 19 апреля 2024, 20:47 Второму фигуранту по делу Прозорова избрали меру пресечения Суд арестовал курьера, передавшего взрывчатку для покушения на Прозорова Пресс-служба судов общей юрисдикции

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Курьеру, доставившему взрывчатку для подрыва автомобиля бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, избрали меру пресечения. Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого Ивана Паскаря на один месяц и 26 суток, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, под арестом обвиняемый просидит до 12 июня 2024 года. Паскаря обвиняют в незаконном приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ.

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По данным следствия, обвиняемый перевез самодельное взрывное устройство в собственном автомобиле. Позже СВУ привели в действие, взорвав в машине Прозорова.

Подозреваемого в подрыве джипа экс-офицера СБУ арестовали ранее. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 12 июня.