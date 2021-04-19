Второй свидетель защиты по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний

Второй обвиняемый в даче ложных показаний по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова Леван Бадасян не признал вину. Когда рассматривалось дело актера, он заявлял, что видел, как за два часа в джип артиста садился неизвестный человек.

«Не признаю свою вину. Более подробно выскажусь позднее», — заявил Бадасян.

Ранее отказался признавать свою вину другой свидетель аварии — Александр Кобец, обвиняемый в даче ложных показаний по делу Ефремова. Показания он давал летом прошлого года. Тогда мужчина заявил, что после аварии на Садовом кольце он видел в джипе Михаила Ефремова двух человек.

Три уголовных дела о даче ложных показаний по делу Ефремова передали в суд. Андрей Гаев, Александр Кобец и Леван Бадасян были свидетелями защиты. Андрей Гаев и Александр Кобец утверждали, что первыми оказались в момент ДТП у машины артиста. Они заявили, что на водительском кресле сидел неизвестный, который им угрожал.

Во время вынесения приговора Ефремову суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.