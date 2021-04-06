Дела о лжесвидетельствовании в пользу Ефремова передали в суд

Уголовные дела о лжесвидетельствовании в пользу российского актера Михаила Ефремова передали в Пресненский суд Москвы, написал «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирина Волк.

Они возбуждены в отношении Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна. Это трое свидетелей защиты по делу артиста о смертельном ДТП в центре столицы. Мужчин обвиняют в даче ложных показаний. Речь идет о заявлениях, что в момент аварии Ефремов якобы был на пассажирском сидении, рассказал сайт NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Audi, находясь за рулем которой Эдвард Бил попал в аварию на Новинском бульваре в Москве, припаркована рядом с автомобилем Jeep Grand Cherokee, который принадлежит Михаилу Ефремову.