Боец ММА Харитонов обратился в полицию после драки в Москве

Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве. После драки спортсмен обратился в полицию, где написал заявление и объяснительную. Об этом сообщил его адвокат Александр Кравцов.

«Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали», — привел слова правозащитника ТАСС.

По словам Кравцова, с Харитоновым только закончили работать медики. Заключение врачи должны выдать позже. При этом адвокат подчеркнул, что если спортсмена отправили в больницу, значит его состояние здоровья неудовлетворительное.

О нападении на Сергея Харитонова стало известно вечером 13 ноября. По информации РЕН ТВ, мужчина подрался в московских Лужниках. На него напали бойцы Адам-Джамал Яндиев и Руслан Абдо. Источник «360» сообщил, что Харитонову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рассечение брови.

Сергей Харитонов — российский боец ММА и бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships 2004 года. За карьеру в ММА спортсмен одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.