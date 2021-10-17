Врачи сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при поножовщине в наркодиспансере Якутска

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) сообщило о том, что пострадавшие в результате нападения в наркодиспансере находятся в тяжелом состоянии. Сообщение разместили на сайте ведомства.

Сотрудники Минздрава Якутии сообщили, что четырем пациентам понадобилась помощь. Одного из них отправили на амбулаторное лечение, другие остаются в центре экстренной медицинской помощи при Республиканской больнице №2.

«В настоящий момент состояние всех пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Все необходимое лечение получают в полном объеме», — сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Нападение в стенах наркодиспансера Якутска произошло 16 октября. По данным следствия, один из пациентов ранил ножом пять человек. Один из раненых погиб, четверо пострадали. На место выехали следователи.

Позже они возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» против жителя города Якутска 1974 года рождения. По предварительным данным, причиной нападения могло стать психическое состояние мужчины.