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    16 октября 2021, 19:45

    Якутские следователи выехали к месту убийства в наркодиспансере

    РИА Новости: следователи выехали в наркодиспансер в Якутске после ЧП с поножовщиной

    Ольга Назаркина

    На место убийства в наркодиспансере в Якутске выехали следователи. Они проверят информацию о нападении пациента на других больных, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СКР.

    Якутские следователи выехали к месту убийства в наркодиспансере

    По предварительным данным, пациент ранил ножом пять человек из своей палаты, один из них умер, сообщил Telegram-канала Baza.

    По информации Telegram-канала Mash, мужчине 47 лет. Причиной нападения на других людей могло стать его нестабильное психическое состояние из-за болезни.

    Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.