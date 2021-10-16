Якутские следователи выехали к месту убийства в наркодиспансере

На место убийства в наркодиспансере в Якутске выехали следователи. Они проверят информацию о нападении пациента на других больных, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СКР.

По предварительным данным, пациент ранил ножом пять человек из своей палаты, один из них умер, сообщил Telegram-канала Baza.

По информации Telegram-канала Mash, мужчине 47 лет. Причиной нападения на других людей могло стать его нестабильное психическое состояние из-за болезни.

Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.