СК возбудил дело после нападения пациента в наркодиспансере в Якутии

Следственный комитет завел дело в отношении пациента наркодиспансера в Якутии, который напал на пятерых человек. Об сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ — «Убийство» и «Покушение на убийство», — сказано в сообщении ведомства, размещенном на сайте.

По данным следствия, в палате Якутского республиканского наркологического диспансера мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам. Все произошло вечером 16 октября. В результате нападения один человек погиб, четверо госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

По данным СМИ, мужчине 47 лет. Причиной нападения на других людей могло стать его нестабильное психическое состояние из-за болезни.