Житель Свердловской области зарезал свою подругу | 360°

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Житель Свердловской области зарезал свою подругу

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Суд вынес приговор жителю закрытого поселка Свободный в Свердловской области за убийство подруги. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Следствие установило, что между убийцей и его жертвой произошел конфликт во время застолья.

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«Осужденный взял нож, подошел к сидевшей в кресле потерпевшей и нанес не менее двух ударов в область передней поверхности верхней трети левого бедра и не менее одного удара в область груди потерпевшей слева», - сообщили в прокуратуре.

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Мужчину приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

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