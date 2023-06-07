Криминал 07 июня 2023, 20:06 Воронежского подрывника-убийцу признали виновным Прокуратура: присяжные признали виновным подрывника из Воронежа Freepik

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Коллегия присяжных заседателей признала Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

«Коллегия присяжных заседателей посчитала доказательства, представленные группой государственных обвинителей, достаточными и признала подсудимого виновным по всем эпизодам, а также не заслуживающим снисхождения», — отметили в ведомстве.

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Окончательное решение по делу подрывника из Воронежской области вынесет суд. Ему грозит пожизненное заключение.

Мирскому предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Ему вменили убийство семьи из трех человек в селе Волчанском Воронежской области.

В сентябре 2022 года он расправился с 59-летней женщиной, ее 19-летним сыном и пятилетним внуком. По предварительным данным, мужчина решился на убийство из-за бытового разногласия.

После убийства злоумышленник направился в отделение МВД по Лискинскому району, где подорвал рядом с дверью самодельную бомбу, в результате одного сотрудника госпитализировали с ранением.

Подозреваемый скрылся, его поймали в 90 километрах от дома. Во время задержания Мирской попытался сопротивляться и получил ранение в голову.