Подрывнику из Воронежской области предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение Виктору Мирскому, которого задержали по подозрению в убийстве семьи из трех человек и ранении полицейского в Воронежской области. Он несколько дней назад вышел из комы. Об этом сообщил СК РФ.

Мирскому предъявлены обвинения по трем статьям: «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ».

Подозреваемого допросили после того, как он пришел в сознание. Хотя он находился в тяжелом состоянии, все-таки смог дать первые показания. Мирской заявил, что подорвал отдел полиции в Лисках, потому что стражам порядка «слишком красиво живется». Его планировали направить на судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку были сомнения в его вменяемости.

Мирской обвиняется в убийстве семьи из трех человек в селе Волчанском Воронежской области, совершенном 16 сентября. После расправы злоумышленник приехал к отделению МВД по Лискинскому району и подорвал у двери самодельную бомбу, в результате один сотрудник получил ранение. Мирского задержали на следующий день, он оказал сопротивление и был ранен в голову.