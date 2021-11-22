Водителя «Газели» арестовали по делу о смертельном ДТП с младенцем в Новой Москве

Щербинский районный суд арестовал на два месяца водителя «Газели», сбившего в Новой Москве женщину с двумя детьми. В результате происшествия от полученных травм на месте скончался девятимесячный мальчик, находившийся в коляске. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что суд учел позицию обвинения и отправил обвиняемого по уголовному делу о смертельной аварии в следственный изолятор на срок до 21 января 2021 года.

В пресс-службе столичного главка СК подчеркнули, что в ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина сел за руль «Газели» в состоянии алкогольного опьянения.

Мать с двумя детьми попала под колеса фургона в деревне Николохованская в поселении Сосенское. В результате пострадали женщина и ее двухлетний сын. Лежащий в коляске девятимесячный мальчик скончался на месте.

По предварительным данным, женщина с детьми в момент аварии шла по дороге по направлению движения транспорта. После наезда следователи завели уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование взял под свой контроль председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин.