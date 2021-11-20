В Новой Москве произошло смертельное ДТП, в котором погиб грудной ребенок. «Газель» наехала на маму, которая шла с двумя детьми. Женщина и старший мальчик четырех лет получили незначительные травмы, а девятимесячный грудничок умер на месте.

О произошедшем сообщила столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«В 19:35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля „Газель“ совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырех лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что водитель машины в момент ДТП был пьян.

По предварительным сведениям, женщина с детьми в момент аварии шла прямо по проезжей части, по направлению движения транспорта. Сейчас на месте происшествия работают следователи, там же находится и водитель «Газели».

Ранее девушку, сбившая троих детей на пешеходном переходе в московском Солнцево, приговорили к пяти годам колонии-поселения. По вине Валерии Башкировой погибли два ребенка. Сама арестантка решила обжаловать приговор. Она сказала, что сделала это только в ответ на действия прокурора. В прокуратуре тоже подали жалобу и потребовали для Башкировой более жестокого наказания — шести лет колонии общего режима.