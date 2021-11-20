Уголовное дело возбудили после ДТП с гибелью грудного ребенка в Новой Москве

В Москве возбудили уголовное дело после того, как девятимесячный ребенок стал жертвой наезда «Газели». По предварительным данным, водитель автомобиля в момент аварии был пьян. Результаты расследования будет контролировать прокуратура столицы.

Дело возбуждено о нарушении «лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения». Как сообщило агентство «Москва» в своем Telegram-канале, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.

ДТП произошло в Новой Москве, возле Николохованской деревни. Водитель «Газели» наехал на женщину, которая гуляла с двумя детьми. Мама и четырехлетний сын отделались легкими травмами, а девятимесячного грудничка спасти не удалось. Малыш, который находился в коляске, умер на месте происшествия.

По предварительным данным, женщина в момент аварии шла по проезжей части, в сторону движения транспорта. На месте до сих пор работает следственная группа, там же находится и водитель «Газели».