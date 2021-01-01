Внук сдал полиции бабушку, которая 10 лет назад убила мужа

Внук сдал полиции бабушку, которая убила своего мужа. Причастность к смерти супруга женщине удавалось скрывать 10 лет.

В феврале 2011 года жительница Новосибирска убила своего мужа. Следователям она рассказала, что его до смерти забили неизвестные, когда он вышел ночью из дома. Виновников тогда не нашли — дело пришлось убрать на полку.

В сентябре 2020 года внук женщины пришел в полицию и рассказал, что в тот день мужчина стал жертвой нападения его бабушки, а не хулиганов с улицы.

На 61-летнюю женщину завели уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Уфе нашли тела двух детей и их отца в машине. Они отравились угарным газом. Следствие считает, что отец убил детей, а потом свел счеты с жизнью. Перед этим он записал брату голосовое сообщение, в котором причиной случившегося назвал измену жены.