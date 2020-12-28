«Забираю с собой». Хороший отец стал убийцей детей после измены жены

На выходных уфимец взял двух своих детей и вывез в поле. Позднее их нашли в машине мертвыми. Следствие считает, что отец убил детей, а потом свел счеты с жизнью. Перед этим он записал брату голосовое сообщение, в котором причиной случившегося назвал измену жены. Знакомые уверены, что ничего не предвещало беды: семья была приличная, непьющая и тихая.

Месть за измену

В субботу, 26 декабря, в полицию Уфы поступило сообщение о том, что местный житель забрал двоих малолетних детей и увез в неизвестном направлении. По версии СК, Фазыл Халиков взял шестилетнего сына и годовалую дочь, вывез их в поле у реки Уршак и убил, а затем покончил с собой. Следователи сообщили, что на телах погибших есть следы отравления угарным газом.

По данным издания Life, размолвки в семье были. Супруги нередко ссорились, женщина хотела развестись, но откладывала по разными причинам. В ночь накануне убийства Халиков долго не мог дозвониться до супруги — она была на корпоративе и не пришла ночевать домой.

Позднее Галия рассказала мужу, что любит другого человека и прошедшей ночью изменила супругу с ним. Фазыл в ответ заплакал, потом они долго ездили в машине и разговаривали. Успокоился мужчина внезапно — и сказал, что погуляет с детьми.

Галия и Фазыл. Источник фото: «ВКонтакте»

В правоохранительные органы позвонила жена Халикова, когда увидела, что он посадил детей в машину и уехал. Позже она добавила: супруг звонил ей и рассказывал, что их дочь уже мертва, а сыну осталось недолго. Также Фазыл успел записать голосовое сообщение своему брату. По некоторым данным, оно оказалось в семейном чате.

«Братишка, прощайте! Жена мне изменила… Сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте. Я детей забираю с собой», — говорится в аудиосообщении, которое мужчина отправил незадолго до смерти.

Хороший отец

Соседи рассказали, что семья Халиковых никогда не вызывала у них подозрений. Супруги жили, по словам соседей, тихо и мирно, не выпивали. Дети и муж всегда были аккуратными и ухоженными — о грядущей беде ничто не говорило.

«Они очень хорошие люди были — что муж, что жена, что детишки. Дети были очень вежливые, мальчик всегда здоровался, он был постарше, чем девочка. Муж всегда был вежливый», — рассказала соседка.

О возможной измене Галии соседи тоже не могли и подумать. По их словам, женщина была спокойной и тихой, все время сидела с детьми, а никто чужой в квартире у них не появлялся. Сама Галия находится в шоке и комментарии давать отказалась.

Друг погибшего заявил изданию Ufa1.ru, что Фазыл не мог убить своих детей или причинить им какой-то вред, так как очень сильно их любил. Смерть детей и самого Халикова он назвал несчастным случаем. По его мнению, друг мог остановиться в дороге, чтобы подремать, и оставить печку в машине включенной, чтобы не замерзнуть.

«Когда машина стоит в тупике или овраге [с заведенным двигателем], угарный газ так и так идет в салон машины. Гарь из глушителя идет в салон, водителю тепло, он этого не замечает, но уже не просыпается. Скорее всего, Фазыл поехал к себе в деревню — в последние годы отношения с родителями у него более или менее наладились», — рассказал мужчина.

Самого же Халикова он знал как спокойного и неконфликтного человека. Учитывая то, что Фазыл рано ушел из дома и воспитывала его бабушка, о своих детях он очень заботился, сказал друг. Фазыла рано выгнал отец, мать умерла, когда мальчик был еще в начальной школе, а с мачехой отношения не складывались.

При этом жена брата Халикова рассказала, что Фазыл записал разговор с Галией, где та признается в измене, на диктофон, а потом отправил ее мужу. Именно к этой записи мужчина приложил голосовое сообщение, в котором говорил, что «забирает детей с собой». Причем, по словам женщины, на записи Галия сказала, что не знает, почему изменила, — просто «вспомнила молодость».

Сейчас следственные органы уже возбудили уголовное дело об убийстве малолетних. В СК также планируют назначить мужчине посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, никаких проблем в семье органы опеки не выявили, этим тоже будет заниматься следствие. Прокуратура республики обещала взять это дело на контроль.