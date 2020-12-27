Житель Башкирии убил детей и покончил с собой после ссоры с женой

В ведомстве выяснили, что в машине находится житель Уфы. После ссоры с женой он забрал шестилетнего сына и годовалую дочь. Посадив детей в машину он уехал в неизвестном направлении.

Женщина вызвала полицию, которые направились на поиски отца и детей. По факту исчезновения малолетних следователи завели уголовное дело по признакам преступления «Убийство двоих детей».

Криминалисты и сотрудники осмотрели место, где живет семья и начали поиски. Найти машину они смогли спустя несколько часов. По версии следствия, мужчина убил своих детей после чего свел счеты с жизнью.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия по результатам которого примут решение о дополнительных судебных экспертизах. Сотрудники ведомства начали допрашивать членов семьи и других свидетелей, а также выяснять все причины и условия, которые могли привести к случившемуся.