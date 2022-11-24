Криминал 24 ноября 2022, 20:33 Власти Крымска окажут помощь семьям погибших при стрельбе Глава Крымского района Лесь пообещал помощь семьям погибших при стрельбе

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Семьи погибших при стрельбе в Крымске получат всю необходимую помощь. Власти муниципалитета возьмут на себя организацию траурных мероприятий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крымского района Сергей Лесь.

Свои соболезнования родным и близким погибших принес губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«Житель Крымска устроил стрельбу возле торгового центра. Погибли ни в чем не повинные люди. Приношу искренние соболезнования родным. Один человек ранен и сейчас находится в больнице. Ему оказывают помощь врачи. Если потребуется — подключим возможности краевых клиник», — пообещал глава региона.

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При стрельбе в Крымске погибли четыре человека. Мужчина с охотничьим ружьем сначала убил двух знакомых сотрудников медицинского центра, а после открыл огонь на улице, где ранил двух человек, один из которых скончался. Сам владелец оружия покончил с собой в собственной машине.

По словам свидетелей происшествия, перед тем, как начать стрельбу на улице, мужчина преследовал убегающую женщину. Очевидцы не исключили, что это его жена.

По предварительным данным, причиной такого поведения владельца ружья стал развод и последующий раздел квартиры через суд, где решение приняли не в его пользу.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства трех человек и покушении на убийство. Криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия.