Эксклюзив 24 ноября 2022, 19:58 Стрелок из Крымска преследовал женщину перед стрельбой Свидетельница стрельбы в Крымске рассказала, что стрелок преследовал женщину Телеканал "360"

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Устроивший стрельбу на улицах Крымска мужчина преследовал женщину. Именно она была целью его «охоты». Об этом «360» рассказала местная жительница, которая в своей машине стояла на светофоре и стала свидетелем происшествия.

«Он не стрелял по всем подряд. Хотел выстрелить в женщину, видимо, жену, которая убегала от него. Люди уже немолодые. Видимо, произошел какой-то страшный конфликт», — уточнила женщина.

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Она добавила, что стрелок уронил ружье, когда на него кинулся прохожий, сваливший его на землю. Только поднявшись на ноги, владелец оружия начал доставать его из чехла, но женщина успела сбежать, воспользовавшись передышкой.

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«Когда мы подъехали к перекрестку, то услышали выстрел», — подытожила собеседница «360».

По данным МВД, изначально житель Крымска устроил стрельбу в одном из медицинских центров города. Там погибли два сотрудника. После этого мужчина вышел на улицу, где застрелил и ранил еще двух человек.

По предварительным данным, причиной такого поведения стрелка стал бракоразводный процесс и суд, где он проиграл квартиру жене и сыну. После устроенной стрельбы мужчина покончил с собой в своей машине.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства трех человек и покушении на убийство. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.