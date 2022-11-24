Эксклюзив 24 ноября 2022, 19:31 (обновлено: 24 ноября 2022, 20:55) Житель Крымска застрелил четырех прохожих после проигранного суда. Главное Стрельбу по людям в Крымске устроил местный житель после проигранного суда Соцсети

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Вооруженный длинноствольной винтовкой житель Крымска застрелил трех человек, после чего покончил с собой. По предварительным данным, на такой шаг мужчина пошел после того, как проиграл судебную тяжбу с родными из-за квартиры. «360» собрал все, что известно о происшествии.

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Как сообщила пресс-служба краевого главка СК, стрельбу 66-летний житель Крымска устроил из-за личных неприязненных отношений. Он напал на двух своих знакомых, которые скончались от полученных ранений.

В краевом главке МВД уточнили, что два погибших — сотрудники одного из медицинских центров города. Первые выстрелы мужчина сделал в лечебном учреждении, а после вышел на улицу, где открыл огонь по прохожим.

В результате на месте скончался еще один человек. Второй прохожий получил серьезные ранения. Прибывшие на место сотрудники скорой забрали его в больницу.

Владелец винтовки после устроенной им стрельбы сел в свою машину, где покончил с собой.

Телеканал "360"

«По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника», — заявили в МВД.

По данным Telegram-канала «112», стрелок проиграл суд бывшей жене и сыну. Он утверждал, что перед разводом супруга на его деньги купила квартиру, которую записала на сына.

Родные отказались передать мужчине жилье. Он подал в суд, где получил отказ. В базе данных Крымского районного суда есть соответствующая карточка движения по делу.

Проигравший истец решил отомстить бывшей жене. Она забежала в торговый центр, где попросила о помощи. Пытавшегося встать на защиту женщины мужчина застрелил.

По всей видимости, он стал третьей жертвой после убийства сотрудников медицинского центра. Сейчас на местах происшествия работают следователи, полицейские и сотрудники прокуратуры.

Они проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося, а также мотивов совершения преступления.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве трех местных жителей и покушении на убийство четвертого.

Устроивший в Крымске стрельбу имел разрешение на владение охотничьим оружием, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что срок разрешения истекал в 2024 году. До этого мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

«Еще один пример, какие страшные последствия могут наступить, когда огнестрельное оружие оказывается в руках неадекватного владельца. Курс государства на ужесточение оборота оружия — единственно правильный!» — резюмировал депутат.