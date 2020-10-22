Владельцы фургона Захарова попросили отменить приговор Ефремову

Компания разбитого фургона «Стоун XXI» просит суд отменить приговор. Выяснилось, что у представителей не было возможности защитить свои права в суде первой инстанции.

Все из-за того, что им отказали в выдаче текста приговора для предоставления его в страховую компанию, передает Российское агентство правовой и судебной информации.

Известно, что лизинговую компанию на предварительном следствии считали свидетелем по делу. По словам защиты актера, представителя компании никто не пригласил на судебный процесс. Также юрист сообщил, что районный суд лишил Михаила Ефремова возможности добровольно погасить ущерб владельцам разбитого фургончика.

«Наше транспортное средство признали объектом преступления <…> Потерпевшие с одним рублем морального вреда были признаны судом, а лизинговая компания с одним миллионом реального вреда — не признана», — пожаловался суду адвокат.

В четверг Мосгорсуд продолжил рассматривать апелляционные жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-трансляцию возле здания суда ведет «360».

Ранее гражданская жена погибшего Сергея Захарова попросила отменить приговор Ефремову.