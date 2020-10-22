Гражданская жена Захарова попросила отменить приговор Ефремову

Гражданская жена погибшего в смертельно ДТП Сергея Захарова попросила отменить приговор Михаилу Ефремову. Ирина Стерхова также хочет, чтобы дело отправили на пересмотр.

Об этом стало известно на апелляционном заседании по делу Ефремова.

Суд первой инстанции не признал Стерхову потерпевшей. Несмотря на то, что женщина не была официальной супругой Захарова, они прожили вместе десять лет.

Смертельное ДТП произошло в центре Москвы вечером 9 июня. Будучи нетрезвым, Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Мужчина получил тяжелые травмы. Врачи до последнего сражались за его жизнь, но спасти не смогли. Через несколько часов после аварии он скончался.

Ефремова признали виновным в случившемся. Он получил восемь лет колонии общего режима. Актер выплатил компенсацию трем родным погибшего. Адвокаты артиста подали в суд апелляцию на приговор. Они надеются добиться смягчения срока. Прокуратура выступает против этого. Такого же мнения придерживаются и потерпевшие по делу.