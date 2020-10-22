Суд повторно рассмотрит жалобы на приговор Ефремову. Онлайн-трансляция

В четверг, 22 октября, в 11:00, Мосгорсуд начнет рассматривать апелляционные жалобы актера Михаила Ефремова и его адвокатов на приговор по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Онлайн-трансляцию ведет «360».

Первое судебное заседание по рассмотрению жалоб прошло 20 октября. Но его решили перенести на четверг, чтобы за этого время Михаил Ефремов выплатил остальным потерпевшим по делу компенсацию. Также сегодня родственники погибшего Сергея Захарова ознакомятся с результатами экспертиз. Специалисты должны сообщить, мог ли курьер во время столкновения получить серьезные травмы от ремня безопасности.

Бывший адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что дело ведет строгая, но справедливая судья, поэтому можно не надеяться на сильное смягчение приговора. По его мнению, срок максимум уменьшится на год.

Тем не менее несколько дней назад защита Ефремова провела с семьей погибшего переговоры о перемирии сторон. Но чем они завершились, пока неизвестно.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. В результате погиб водитель фургона Сергей Захаров. Суд признал актера виновным и приговорил его к восьми годам тюрьмы.