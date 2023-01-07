07 января 2023, 14:48
Владельцу сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» продлили арест
Суд Москвы оставил в СИЗО владельца сгоревшего костромского клуба Мирзоева до апреля
Басманный суд Москвы продлил арест депутату Костромской областной думы, владельцу сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме Ихтияру Мирзоеву еще на три месяца. Об этом сообщил ТАСС.
«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля», — уточнили в тексте постановления.
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Под арестом оставили и директора ООО «Империя» Наталью Беленогову, чья компания занималась организацией работы клуба. Суд отказал в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения фигурантам.
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В начале декабря Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон». Защита Мирзоева просила отпустить подозреваемого под залог в размере 10 миллионов рублей.
Пожар в «Полигоне» произошел в начале ноября 2022 года. В огне погибли 13 человек, пятеро пострадали. Выход гостей кафе осложнили турникеты.
Мосгорсуд
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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