Криминал 05 декабря 2022, 12:50 Владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» оставили в СИЗО Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» РИА «Новости»

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Депутат Костромской областной думы и владелец уничтоженного пожаром клуба «Полигон» Ихтияр Мирзоев останется в следственном изоляторе. Решение по апелляции адвоката фигуранта дела принял Московский городской суд, сообщил ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что постановление Басманного районного суда Москвы об аресте Мирзоева признали законным.

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Представляющий интересы владельца ночного клуба адвокат просил отпустить своего подзащитного под залог в размере 10 миллионов рублей. Также он подчеркнул, что Мирзоев готов выплатить деньги семьям погибших и пострадавшим во время пожара.

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Ночной клуб «Полигон» загорелся в ночь на 5 ноября. По данным следствия, причиной возникновения огня стал выстрел из ракетницы внутри помещения. Пламя быстро распространилось, а выход посетителей осложнили турникеты на входе и запертые эвакуационные выходы. Жертвами пожара стали 13 человек.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Первым фигурантом стала директор компании «Империя» Наталья Беленогова, отвечающая за работу «Полигона».

Владелец помещения Мирзоев заявил, что только сдавал клуб в аренду, а к случившемуся пожару не имеет отношения.