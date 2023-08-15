Происшествия 15 августа 2023, 17:19 Арендатора взорвавшегося в Махачкале склада с селитрой задержали — СМИ Полицейские задержали арендатора взорвавшегося в Махачкале склада с селитрой РИА «Новости»

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Правоохранители задержали арендатора взорвавшегося в Махачкале склада, в котором хранилась селитра. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По предварительной версии, предприниматель хранил на складе взрывоопасные вещества. По данным газеты, арендатор не пытался скрыться от полицейских. Некоторое время у него не работали телефоны, но он сам вышел на связь. Правоохранители приехали к нему и отвезли на допрос к следователю.

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Сам задержанный сообщил, что арендовал два помещения из четырех для хранения сельскохозяйственных удобрений. Что послужило причиной ЧП, он пояснить не смог.

Вечером 14 августа на заправке в пригороде Махачкалы прогремел взрыв. Предварительно, сначала возгорание началось на станции техобслуживания, а затем огонь перекинулся на АЗС. Погибли 35 человек. По последним данным, в больнице находятся 65 пострадавших, из них 11 — в тяжелом состоянии.

Мощность взрыва составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Расследование дела взяли на контроль специалисты центрального аппарата Следственного комитета.