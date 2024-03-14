Криминал 14 марта 2024, 14:52 Виновнику смертельного пожара от ракетницы в клубе «Полигон» вынесли приговор Суд приговорил Ионкина к 20 годам тюрьмы за пожар в костромском клубе «Полигон» РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд приговорил Станислава Ионкина к 20 годам колонии строгого режима. Он выстрелил из ракетницы во время драки в клубе «Полигон» и спровоцировал пожар с 13 погибшими, сообщило РИА «Новости».

«Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Ионкину наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — объявил судья.

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Виновника пожара обязали выплатить 14,5 миллиона рублей потерпевшим и 45 миллионов владельцам клуба. Суд лишил его медали «За отвагу» и звания гвардии сержант. Ионкин заявил, что раскаялся, но не согласился с квалификацией. Он признал вину только в причинении смерти по неосторожности.

Пожар в клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. Станислав Ионкин поругался с другим посетителем и выстрелил из ракетницы. Огонь распространился на площади в 3,5 тысячи квадратных метров, погибли 13 человек. Владельца Ихтияра Мирзоева и директора ООО «Империя» Наталью Беленогову, которая управляла заведением, арестовали.