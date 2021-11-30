Видео массовой драки на заводе в Подмосковье попало в Сеть

Кадры массовой драки на заводе появились в Сети. По данным Telegram-канала Baza, все произошло на заводе «Экоокна» в подмосковном селе Бужаниново.

По данным издания, полиция опросила мастеров цеха, но те не смогли припомнить подробности. Ведь случай произошел примерно полтора года назад.

Один из очевидцев рассказал, что причиной драки стала зарплата. Якобы бригадиры одной национальности давали большую часть серой зарплаты землякам, другие получили меньше.

«360» дозвонился до пресс-службы ГУВД по Московской области. Там заявили, что проверяют информацию.

Этой осенью жители Бужанинова ополчились на мигрантов после того, как стало известно об изнасиловании и убийстве местной пенсионерки. Правоохранительные органы арестовали двух мигрантов из Таджикистана. Люди потребовали расселить общежитие с иностранцами.

В итоге общежитие закрыли, проживающих там мигрантов работодатель перевез в другое место. Глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев рассказал, что обвиняемые в убийстве и изнасиловании пенсионерки мужчины жили в палатке на территории СНТ.

Видео предоставлено Андреем Трофимовым