Двух обвиняемых в убийстве пенсионерки в селе Бужаниново арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления СК.

В ведомстве напомнили, что тело пожилой местной жительницы со следами насилия нашли в лесополосе недалеко от СНТ «Магистраль» вечером в понедельник, 13 сентября.

«По горячим следам следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать двух мужчин, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

В данный момент следователи вместе с криминалистами проводят дополнительный осмотр места происшествия. У обвиняемых для проведения необходимых экспертиз изъяли биоматериалы и сняли отпечатки пальцев.

Сотрудники ведомства в намерены проверить законность присутствия обвиняемых в России. Если выяснится, что они пересекли границу нелегально, то следователи оценят работу служб, отвечающих за прибытие иностранцев в страну.

Общежитие для мигрантов в селе Бужаниново закрыли, а проживающих там иностранцев работодатель перевез в другое место. Глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев заявил, что проходящие по уголовному делу мужчины жили в палатке на территории СНТ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сотрудникам правоохранительных органов региона взять под контроль места массового скопления мигрантов.