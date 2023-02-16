Криминал 16 февраля 2023, 10:16 Вернувшиеся из Соледара солдаты ВСУ начали грабить жителей Одесской области Офицер ЛНР Марочко: солдаты ВСУ грабят жителей Одесской области РИА «Новости»

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Мирные жители пожаловались на поведение солдат Вооруженных сил Украины, которых вывели из Соледара и оставили в Одесской области. Бойцы занялись грабежом и вымогательством, рассказал офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Соледар освободили в январе, некоторые украинские подразделения отступили. Офицер рассказал, что их отправили на доукомплектование и боевое слаживание в Одесскую область. Там они начали терроризировать местных жителей.

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«Остатки украинских подразделений <…> начали заниматься вымогательством и грабежом в окрестностях населенных пунктов своей дислокации», — сказал Андрей Марочко.

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По его словам, украинские военные под предлогом нужд армии отобрали автомобили и ценные вещи, но не дали никаких расписок. Одесситы пожаловались в полицию. Правоохранители в ответ на это ничего не предприняли.

Андрей Марочко также рассказал о дефиците средств маскировки в подразделениях ВСУ. Командование отказалось выдавать маскхалаты и предложило военным покупать их за свой счет.