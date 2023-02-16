Мир 16 февраля 2023, 09:46 Командование ВСУ отказалось раздавать солдатам казенные маскхалаты Офицер ЛНР Марочко: ВСУ из-за дефицита зимней маскировки понесли потери Ministry of Defense of Ukraine

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Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с нехваткой зимней маскировки. Командование выдало им маскхалаты низкого качества и предложило закупать новые за свой счет, рассказал в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Средств маскировки не хватило подразделениям ВСУ, которые оказались на самом ответственном участке — переднем крае линии боевого соприкосновения. По словам Андрея Марочко, им выдали недостаточное количество зимней амуниции, а та, что досталась, быстро пришла в негодность из-за низкого качества.

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«Данный факт приводит к демаскировке украинских военнослужащих на позициях и увеличению потерь», — сказал он.

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Офицеры потребовали от командования решить эту проблему, но получили отказ. Им предложили покупать маскхалаты на свои деньги.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские военные пустились в бегство под Артемовском. Из-за успешного наступления российских штурмовых подразделений бойцы ВСУ запаниковали и самовольно оставили свои позиции.