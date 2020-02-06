Забили битой и бросили тело на кладбище. В Подмосковье арестовали убийцу мамы двух детей

Жительницу Сергиева Посада отправили под стражу по делу об убийстве. Она поссорилась с девушкой и забила ее бейсбольной битой в безлюдном месте. Затем перетащила тело на одно из городских кладбищ и уехала. На допросе она призналась в преступлении.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2020 года включительно», — сказала судья по итогам слушания дела.

Перед этим защита просила суд о домашнем аресте для обвиняемой.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, следователи предварительно выяснили, что девушки встретились в городе 20 января. Они сели в машину и приехали в безлюдное место, чтобы поговорить. Дамы начали скандалить, и одна из них схватила бейсбольную биту, которая лежала у нее в машине. Девушка ударила обидчицу по голове, та сразу же умерла.

Убитая с двумя детьми. Источник фото: соцсети

Водитель авто перетащила тело на кладбище и уехала оттуда. 26-летнюю девушку с открытой черепно-мозговой травмой нашли только спустя шесть дней. Полицейские завели дело об убийстве и начали искать вероятного убийцу. Во время допроса местная жительница во всем призналась и рассказала все детали. Ее арестовали, но расследование еще продолжается. Следователи собирают необходимые доказательства и устанавливают обстоятельства.