Американец снес мужчине половину черепа и отсидел 72 дня

Стивен шел домой с работы рано утром. К нему приблизился неизвестный и нанес удар бейсбольной битой. Прохожие вызвали скорую. Врачи в больнице удалили 32-летнему мужчине левую сторону черепа. Теперь семья занимается сбором средств на дорогостоящую операцию. Медики могут заменить удаленную костью металлическим имплантом.

СМИ: бывшего полицейского из Чечни избили возле клуба Подробнее

У Стивена Августина проявился синдром, являющийся редким осложнением после операции. Состояние ухудшается. Его мать Донна не перестает возмущаться слишком легким наказанием для нападавшего. Суд приговорил злоумышленника Майлза к году тюремного заключения, но тот отсидел только 72 дня.

Адвокаты доказали, что Майлз всего лишь раз ударил Стивена, а серьезную травму мужчина получил из-за неудачного падения. Окружной прокурор округа Ольстер Холли Карнрайт заявил, что нападавший не собирался причинять Стивену серьезный вред, а потому уголовное обвинение ему не может быть предъявлено.

Врачи и семья с этим не согласны.

«Майлзу было дано слишком легкое наказание. Я хочу справедливости для своего сына, который находится в растительном состоянии и каждый день борется за свою жизнь», — рассказала журналистам Донна.

У Стивена Августина двое детей 7 и 11 лет.