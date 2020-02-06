СМИ: приморского полицейского заподозрили в убийстве атамана казаков

Осенью прошлого года в приморском селе нашли застреленного казачьего атамана. Сейчас СМИ сообщили, что по этому делу задержали местного полицейского. Его подозревают в убийстве мужчины. Но следователи не стали комментировать информацию прессы.

«Начальник уголовного розыска Хасанского района Приморья задержан по подозрению в убийстве атамана местного казачьего объединения», — процитировал «Интерфакс» слова информированного источника.

По его словам, следователи предполагают, что атамана убили из-за бизнеса. Он работал в сфере добычи трепанга. Это съедобные морские огурцы. До этого мужчина был предпринимателем в охранной отрасли и был под следствием из-за вымогательства и избиения бизнесмена. Позже информация появилась и в других СМИ.

«В настоящее время расследование дела продолжается. Его ход и появившиеся сообщения о задержаниях мы не комментируем в интересах следствия», — сказала старший помощник главы управления СК по Приморскому краю Аврора Римская ТАСС.

Речь идет об убийстве 37-летнего мужчины в приморском селе Барабаш. В ноябре 2019 года его нашли застреленным дома на улице Центральной. Правоохранители завели дело об убийстве. Позже выяснилось, что местный житель был атаманом хутора Барабашевский, который относится к казачьему обществу «Войско Уссурийских казаков».