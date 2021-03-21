В Москве задержали подельника, помогавшего хакерам воровать деньги у банков

Мужчину из международной группировки хакеров задержали в Москве. Преступники известны тем, что украли у различных банковских организаций более миллиарда рублей.

Речь идет о 31-летнем Артеме Мазуренко, которого задержали 19 марта. Мужчина находился в оперативном розыске с 2018 года. Тогда правоохранители поймали его подельников, об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил «Московский комсомолец».

Московский суд в 2019-м отправил в колонию строгого режима на 13 лет главаря Юрия Лысенко, сообщало РИА «Новости». Лидера хакерской банды посадили за мошенничество и хищение миллиарда рублей со счетов российских банков. Вместе с ним от 5 до 12 лет лишения свободы получили 11 причастных. Двое членов группировки были в бегах.

По мнению следствия, Лысенко в период с 1 июня по 18 июля 2014 основал преступное сообщество в Москве. Он снял помещение, купил и расположил в нем средства вычислительной техники и мобильной связи, которые были необходимы для скоростной передачи информации другими участниками группы. Также он арендовал удаленные сервера за границей.

Деньги выводились при помощи поддельных электронных поручений и дополнительной программы. В числе жертв хакерской группировки оказались «Промсвязьбанк», «Уралсиб», «Траст» и «Зенит».