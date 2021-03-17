Подростка осудили за взлом Twitter Обамы и Apple. Молодые парни нередко попадаются на хакерстве

18-летнего Грэма Айвена Кларка из США осудили на три года тюрьмы за организацию скоординированного взлома Twitter знаменитостей. Парень пошел на сделку со следствием. Теперь он находится на испытательном сроке длиной в три года. В это время молодому человеку нельзя пользоваться компьютером. За нарушение этого правила хакеру грозит 10 лет лишения свободы.

О совершенном Кларком преступлении стало известно 16 июля прошлого года. Тогда хакеры взломали аккаунты Барака Обамы, Канье Уэста, Билла Гейтса, Илона Маска и Джо Байдена, отметили в Tampa Bay Times. Также группа лиц атаковала официальные страницы Apple и Uber.

На них злоумышленники выложили сообщения с призывом присылать биткоины на указанные кошельки. При этом в твитах говорилось, что криптовалюта вернется своим владельцам в двойном объеме. Сообщения удалили, однако вскоре они появились вновь. Так хакеры украли более 117 тысяч долларов. Однако потратить эту сумму молодые люди вряд ли успели.

Через две недели на тот момент еще 17-летнего Грэма Айвена Кларка взяли под стражу по подозрению во взломе. Вместе с ним также задержали еще двух человек. После этого в руководстве Twitter появился новый глава службы безопасности — один из самых известных хакеров в мире, известный под ником Mudge. Речь идет о Питере Затко. Он проверил сайт и внес собственные предложения по улучшению его защиты.

Слепой подросток переполошил американцев

Однако Грэм Айвен Кларк не самый юный и не самый опытный хакер, живущий в наши дни. Так, во всем мире говорят о Мэтью Вейгмане, известном как Li’l Hacker. В 2009 году 19-летнего Вейгмана приговорили к 11 годам тюрьмы за незаконное проникновение в телефонную сеть и запугивание сотрудника телефонной компании Verizon. Об этом писали в Dallas Observer.

Li’l Hacker вел преступную деятельность с 14 лет, а интересовался ей, по собственным заявлениям, с восьми. Подросток более пяти лет возглавлял организованную хакерскую группировку. Молодые люди занимались мошенничеством по телефону. Преступники звонили с номеров жертвы в службу 911.

Например, в 2006 году Вейгман с сообщниками подставил жителя Техаса. Они позвонили в полицию от его имени и сообщили, что якобы он захватил заложников и даже убил несколько человек. После этого дом мужчины окружили спецподразделения SWAT и снайперы.

При всем этом Мэтью слепой от рождения. И это не помешало ему стать одним из лучших в мире телефонных хакеров.

Первый несовершеннолетний, отправленный в тюрьму за хакерство

Однако самым юным и самым талантливым хакером США СМИ называли Джонатана Джеймса. Ему было 15 лет во время первого нарушения и 16 лет в день оглашения приговора. Он взломал часть серверов Министерства обороны США и даже NASA. Мальчик попросту взломал пароль сервера и украл несколько файлов. Среди них исходный код международной орбитальной станции. Произошло это в 1999 году.

В NASA заявили, что стоимость украденных данных 1,7 миллиона долларов. Сам же хакер оценил программное обеспечение не так высоко.

«Сам программный код — лажа. <…> Он не стоит 1,7 миллиона долларов, как говорят», — заявил Джеймс.

В NASA сделали все, чтобы взломщика поймали, поэтому подростка схватили быстро. Он стал первым несовершеннолетним, отправленным в тюрьму за хакерство в США. Джеймс скончался 8 мая 2008 года. Предполагается, что он покончил с собой.