Компьютеры 2019 года и старше оказались под угрозой хакерских атак

Хакеры разработали новую вредоносную программу, которая использует для атак главную уязвимость века — Spectre. Эксплойты могут проникать в память процессора и похищать данные. Об этом сообщила газета «Известия».

Атакам подвержены компьютеры, выпущенные до 2019 года, владельцы которых не озаботились установкой обновлений, призванных прикрыть уязвимость Spectre в операционных системах Windows и Linux. Патчи выпускались и производителями процессоров. Например, Intel своевременно выпустила обновление прошивки, но, так как ее установка снижала производительность, многие пользователи повременили с этим, рассказал изданию эксперт «Лаборатории Касперского» Борис Ларин. Сейчас ввиду новых эксплойтов владельцам устаревших систем придется пересмотреть свое решение, считает он.

Однако специалист Positive Technologies Марк Ермолов заявил, что вредоносные программы, которые оказались в Сети, вряд ли будут использованы для атак, так как эти эксплойты сложны в применении и являются довольно устаревшими.

Ранее хакеры атаковали более 40 российских компаний, используя уязвимость в программе Exchange Server от корпорации Microsoft.