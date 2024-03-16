Криминал 16 марта 2024, 04:56 В Москве осудили убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Суд в Москве приговорил к 14 годам убийцу разработчика вакцины «Спутник V» Unsplash

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Хорошевский районный суд Москвы приговорил убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, отправив его в колонию на 14 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе суда.

По данным следствия, прошлой весной осужденный Алексей Змановский находился в квартире Ботикова. В какой-то момент они поссорились. Змановский задушил Ботикова ремнем, а потом скрылся. В суде он признал свою вину.

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«Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с установлением соответствующих ограничений», — говорится в сообщении суда.

Ранее жителя Скопина приговорили к 13,5 года лишения свободы за похищение 14-летней девочки. Осенью 2021 года рецидивист домогался до подростка и затолкнул в машину, но девочка смогла сбежать.

Также известно, что жителя Новошахтинска, расстрелявшего семью из четырех человек, приговорили к пожизненному тюремному заключению.