Криминал 15 марта 2024, 01:54 Рецидивиста осудили на 13,5 года за похищение девочки под Рязанью СК: житель Скопина похитил 14-летнюю девочку и попал на 13,5 года в тюрьму РИА «Новости»

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Суд признал жителя Скопина виновным в домогательствах в похищении 14-летней девочки и приговорил его к 13,5 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Рязанской области.

Следствие установило, что преступление произошло 26 октября 2021 года в Ряжске. Подсудимый напал на незнакомую девочку и начал ее домогаться. После этого он запихал потерпевшую в багажник машины, к счастью, подросток смогла в сбежать. Она рассказала о произошедшем родителям и обратились в полицию.

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Мужчина предстал перед судом, ему назначили 13,5 года колонии строгого режима за совершенные преступления. Ранее он был неоднократно судим.

В селе Скопино сейчас проживает маньяк Виктор Мохов, который в начале 2000-х почти четыре года держал взаперти двух девушек 14 и 17 лет. Пленницы чудом смогли передать записку на волю, их вызволили. Маньяка отправили в колонию почти на 17 лет, он освободился в 2021 году.