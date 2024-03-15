Криминал 15 марта 2024, 14:17 Убийца четырех человек в Ростовской области получил пожизненное СК: убивший семью стрелок из Новошахтинска получил пожизненный срок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суд Ростовской области признал жителя Новошахтинска виновным в убийстве четырех человек и приговорил его к пожизненному тюремному заключению с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального СК.

Суд установил, что в июне 2022 года мужчина в состоянии наркотического опьянения вооружился охотничьим ружьем и ножом, после чего пришел в квартиру к другу в Новошахтинске.

Реклама

Там он выстрелил в 37-летнего мужчину, двух женщин 24 и 26 лет, а также двухлетнего мальчика. От полученных ранений они скончались на месте.

После этого фигурант увидел в соседней комнате четырехлетнюю девочку, ударил ее ножом в шею и выстрелил в голову. Предположив, что она умерла, убийца скрылся, однако ребенок выжил. На следующий день стрелка задержали.

В начале марта пожизненный срок получил уроженец Нижегородской области, который совершил тройное убийство.