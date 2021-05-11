Стало известно о тяжелом состоянии шести пострадавших при стрельбе в Казани

Шесть детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи проводят операции.

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана поступили 18 детей, пострадавших при стрельбе в школе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

«Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии, идут операции», — сообщили изданию.

Остальные 12 находятся под наблюдением врачей. У них огнестрельные раны, переломы и ушибы, которые дети получили, когда выпрыгивали из окна школы.

В ближайшее время для эвакуации пострадавших в Казань вылетит спецборт МЧС России из Москвы. Самолет оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших в столичные лечебные учреждения. Во время полета раненых будут сопровождать медработники отряда Центроспас МЧС России.

Стрельба в казанской школе произошла рано утром 11 мая. В результате погибли восемь человек. «360» ведет прямую трансляцию с освещением основных событий, которые происходят в Казани на данный момент.