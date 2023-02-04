04 февраля 2023, 18:44
Устроивший стрельбу из дробовика в центре Махачкалы написал явку с повинной
СК: подозреваемый в стрельбе из дробовика в центре Махачкалы написал явку с повинной
Правоохранители задержали мужчину после стрельбы из охотничьего ружья в Махачкале. Подозреваемый написал заявление о явке с повинной, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
«Подозреваемый 3 февраля написал заявление о явке с повинной», — уточнили в ведомстве.
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В СК напомнили, что житель Махачкалы устроил стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова 25 января. Места происшествия он убежал. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
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В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком.
По данным МВД, во время стрельбы никто не пострадал. Местные паблики сообщили о ранении 35-летнего местного жителя, которого увезли в лечебное учреждение.
Видео с уличных камер, которые запечатлели потасовку, публиковал «360».
Дагестан
Стрельба
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