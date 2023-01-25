Эксклюзив 25 января 2023, 20:37 Появились кадры стрельбы из дробовика в Махачкале, после которой объявили план «Перехват» Мужчину с дробовиком в Махачкале сняли уличные камеры видеонаблюдения

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В Махачкале во время конфликта мужчина стал стрелять из дробовика по своему оппоненту. Видео с уличных камер, которые запечатлели потасовку, оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как толпа людей собралась у дороги и о чем-то говорила. Затем они стали разбегаться в разные стороны. Предположительно, в этот момент мужчина с дробовиком начал стрелять в воздух. После этого участник конфликта снова подошел к владельцу оружия. Спустя несколько секунд он решил укрыться в арке от возможных выстрелов. Почувствовав себя в безопасности, мужчина снова вышел на улицу и крикнул что-то оппоненту с дробовиком. Последний побежал вперед и стал целиться в него.

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По данным МВД Дагестана, все произошло на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. Между двумя местными жителями вспыхнул конфликт. Один из них достал оружие и произвел несколько выстрелов. Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Однако потом ведомство уточнило, что ранения получил 35-летний мужчина.

«С ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени направлен в центральную больницу», — подчеркнули в региональном МВД.

В ведомстве добавили, что информация предварительная. Личность стрелявшего удалось установить. Принимаются меры по его задержанию, заключили в МВД.