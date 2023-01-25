Происшествия 25 января 2023, 16:38 План «Перехват» объявили из-за мужчины с дробовиком в Махачкале МВД Дагестана: план «Перехват» объявлен из-за мужчины, который направлял дробовик на людей

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В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком. Он направлял оружие на проходящих мимо людей, но стрелял в воздух, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

В дежурную часть полиции 25 января около 15:10 по местному времени обратились очевидцы. Они сообщили, что на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале неизвестный ходил с дробовиком и направлял оружие на людей. При этом мужчина стрелял в воздух.

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«Принимаются меры к установлению личности и задержанию мужчины. Объявлен план „Перехват“», — отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. Но, по данным Telegram-канала «ЧП Кавказ», одного мужчину все же ранило. Им оказался 35-летний местный житель по имени Абдулкадыр. У пострадавшего зафиксировали ранение грудной клетки, левого бедра и правой голени. Его увезли в больницу.

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