Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву продлили арест на 5 месяцев | 360°

Важное 09 ноября 2022, 15:59 Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву продлили арест на 5 месяцев Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиеву до 18 апреля 2023 года РИА «Новости»

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Верховный суд Татарстана продлил арест до 18 апреля 2023 года Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд постановил ходатайство гособвинителя <…> удовлетворить, продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев [с момента поступления дела в суд] — до 18 апреля 2023 года», — сказали в суде.

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Срок ареста казанского стрелка должен был истечь 11 ноября. Галявиев находится под стражей уже больше года. Ему предъявляют обвинение по четырем статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчаток, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

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В зал суда на слушание по делу 9 ноября пришли около 30 потерпевших, среди которых были ученики, их родители и сотрудники школы. Во время судебного процесса включилась система оповещения. В здании объявили эвакуацию, сообщил RT.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая 2021 года. Бывший ученик Галявиев пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. Погибли девять человек, еще 21 получил травмы. Первым раненым оказался рабочий Мулланур Мустафин. Мужчина рассказал, что две пули рикошетом попали в голову. Врачи хирургическим путем заменили ему часть черепа на пластину из титана.