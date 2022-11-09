Заседание по делу о стрельбе в казанской школе приостановили из-за сигнала тревоги | 360°

Важное 09 ноября 2022, 11:54 Заседание по делу о стрельбе в казанской школе приостановили из-за сигнала тревоги Верховный суд Татарстана приостановил заседание по делу Ильназа Галявиева

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В Казани 9 ноября началось заседание по делу о стрельбе в школе № 175. Однако сработала пожарная сигнализация — и его приостановили. Об этом сообщил корреспондент «360».

Слушание по делу началось утром в Верховном суде Татарстана. Спустя время включилась система оповещения, в здании объявили эвакуацию. На площадь Свободы вышли около 40 потерпевших и журналисты.

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«Обнаружено задымление. Всем немедленно покинуть здание, пользуясь основным и запасными выходами», — объявила администрация.

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Источник «360» сообщил, что эвакуацию объявили по другой причине. В суд пришло письмо с угрозами.

Стрельба произошла в школе № 175 11 мая 2021 года. Бывший ученик Ильназ Галявиев пришел с ружьем и открыл огонь. Погибли девять человек, еще 21 получил травмы.

Первым стрелок ранил рабочего Мулланура Мустафина. Он рассказал, что две пули попали в голову рикошетом. Врачи заменили ему часть черепа на пластину из титана. Мужчина признался, что из-за травмы мозга страдает от приступов.