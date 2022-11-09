Начался суд над казанским стрелком Ильназом Галявиевым | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 11:32 Начался суд над казанским стрелком Ильназом Галявиевым Заседание по делу о стрельбе в казанской школе № 175 началось в Верховном суде Татарстана

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В Казани начался суд против Ильназа Галявиева. В мае 2021 года он устроил стрельбу в школе № 175, погибли девять человек. На процесс пришли потерпевшие. «360» показал кадры из зала Верховного суда Татарстана.

Заседание началось в пятом зале. Процесс проходит в открытом режиме. Группу гособвинителей возглавил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. У дверей столпились журналисты, на процесс пригласили 40 потерпевших. Кроме того, пришел отец Ильназа Галявиева.

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«[Хотелось бы, чтобы применили] высшую меру наказания. К сожалению, такую меру у нас в России отменили», — заявила у входа в зал суда одна из потерпевших.

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Кроме того, пришел рабочий по обслуживанию здания школы Мулланур Мустафин — первый, кого ранил Ильназ Галявиев. Парень выстрелил в него через дверь, две пули попали в голову рикошетом. Врачи заменили мужчине часть черепа с правой стороны титановой пластиной.

«Я не судья. Суд сам решит. <…> Приступы бывают. Части головного мозга нет», — сказал он.

Обвиняемого завели в стеклянную кабину для подсудимых, так называемый «аквариум». Он отказался отвечать на вопросы и потребовал выставить журналистов из зала суда.

Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в школу № 175 и начал стрелять из ружья. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Травмы получил 21 человек. Большинство потерпевших — дети младше 16 лет. Против него завели дело за убийство, покушение на убийство, незаконное приобретение и изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.