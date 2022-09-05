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Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров признал свою вину в суде

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, признал свою вину. Об этом он заявил на первом слушании по его делу, которое проходит в Перми.

«Вину признаю в полном объеме», — сказал он, отвечая на вопрос судьи.

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Бекмансуров обвиняется в совершении шести преступлений, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества.

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Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате действий Мансурова шесть человек погибли, пострадали около 40. Стрелку грозит пожизненный срок.

Суд

Стрельба

Пермь

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